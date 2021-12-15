В Госдуму внесут проект об ужесточении ответственности за незаконный оборот алкоголя

В России намерены ужесточить наказание за продажу суррогатного алкоголя. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщил вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол.

В случае если такая торговля повлекла за собой смерть двух или более лиц, наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

«Законопроект, который был представлен Султаном Хамзаевым, связан с ужесточением по последствиям, если метанол становится основой суррогатного спирта и этот алкоголь попадает на стол людей, если в результате происходят катастрофические последствия, то, извините, до 15 лет лишения свободы», - сказал Кара-оол.

Тех, кто ранее уже был осужден за незаконный оборот поддельного алкоголя, предлагается лишать свободы на срок до 20 лет.

Парламентарий также считает, что на федеральном уровне необходимо урегулировать вопрос продажи алкогольной продукции в праздничные дни. Предложение появилось после массовых отравлений в Свердловской и Оренбургской областях. Всего было изъято около трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости. В результате потребления суррогата тогда погибло более 30 человек.