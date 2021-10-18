Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье

В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

«В рамках проверки, организованной по данному факту, установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость», - отметили в ведомстве.

После того, как девочка вернулась домой, ей стало плохо. Ребенок с симптомами отравления был госпитализирован в детскую городскую больницу города Новотроицка.

«К настоящему времени после оказания необходимой помощи ребенок выписан домой», - добавили в СК.

По факту произошедшего следователи организовали проверку. По результатам проведения проверочных мероприятия будет вынесено процессуальное решение.

Ранее в Оренбуржье после употребления суррогатного алкоголя отравились 65 человек, 35 из которых впоследствии скончались.