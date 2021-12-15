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На страже рубежей: как Радиотехнические войска ВКС РФ отмечают 70-летие

Роман Закурдаев
18:35 15.12.2021
15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День образования Радиотехнических войск (РТВ), являющихся родом войск Воздушно-космических сил (ВКС).
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Небо над Петербургом защищает локационная станция, которая способна обнаружить воздушную цель на расстоянии 400 километров. Даже гиперзвуковой самолет не пролетит незамеченным. От «Всевысотного обнаружителя» не спрятаться, не скрыться.

Оператор этой радиолокационной станции Арсений Ильин уже семь месяцев своей срочной службы стоит на страже воздушных границ Петербурга. Автоматика отсеивает лишнюю информацию. Способна самостоятельно различить в небе воздушный шар или стаю птиц и, конечно, самолеты.

Зеленые метки на мониторе и есть те самые коридоры, по которым разрешено проходить воздушным судам. Красная линия - государственная граница. За ней Финляндия и часть Эстонии. На пункт управления радиолокационной роты дивизиона противовоздушной обороны Западного военного округа стекаются все данные средств слежения.

Подразделение Радиотехнических войск на этих высотах несет круглосуточное боевое дежурство. Расчеты РЛС своевременно предупредят об атаке любых средств воздушного нападения, в том числе и гиперзвуковых  летательных аппаратов.

За последние несколько лет Радиотехнические войска совершили гигантский скачок в перевооружении. Например, современная радиолокационная станция «Небо-У» способна обнаружить воздушную цель на расстоянии 400 километров. И не важно, самолет это или беспилотный летательный аппарат.

При этом удивительно, что за 70 лет истории развития Радиотехнических войск по-прежнему актуальны посты визуального наблюдения. Дежурный вооружен биноклем и азимутальным кругом. Нарушители воздушных границ не пройдут даже на предельно малых высотах. В свой профессиональный праздник военнослужащие подводят своеобразные итоги года. Они награждают лучших из лучших, хотя работа эта, конечно, исключительно командная.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

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