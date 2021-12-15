Невидимый щит: в России отмечают День радиотехнических войск

В мирное время радиотехнические подразделения и командные пункты частей РТВ несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.
Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил России отмечают 70-летие. В 2021 году в войсках проведено более 100 тактических учений полкового и батальонного уровней.
В мирное время радиотехнические подразделения и командные пункты частей РТВ несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.
«В настоящее время радиотехнические войска получили новый виток развития как в структуре, так и в направлениях деятельности, к которым следует отнести наращивание радиолокационного поля, в том числе в Арктике, радиолокационную разведку средств воздушно-космического нападения, действующих на гиперзвуковых скоростях во всем диапазоне высот, а также обнаружение и сопровождение беспилотных летательных аппаратов и другие», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника РТВ ВКС полковник Алексей Шишкин.
Своевременное обнаружение средств воздушного нападения противника и выдача целеуказания огневым средствам обеспечивается эшелонированием системы разведки.
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