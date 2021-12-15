Армия Невидимый щит: в России отмечают День радиотехнических войск Анна Касаткина В мирное время радиотехнические подразделения и командные пункты частей РТВ несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил России отмечают 70-летие. В 2021 году в войсках проведено более 100 тактических учений полкового и батальонного уровней. В мирное время радиотехнические подразделения и командные пункты частей РТВ несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования. «В настоящее время радиотехнические войска получили новый виток развития как в структуре, так и в направлениях деятельности, к которым следует отнести наращивание радиолокационного поля, в том числе в Арктике, радиолокационную разведку средств воздушно-космического нападения, действующих на гиперзвуковых скоростях во всем диапазоне высот, а также обнаружение и сопровождение беспилотных летательных аппаратов и другие», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника РТВ ВКС полковник Алексей Шишкин. Своевременное обнаружение средств воздушного нападения противника и выдача целеуказания огневым средствам обеспечивается эшелонированием системы разведки. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сегодня в первом эшелоне работают средства загоризонтного обнаружения, которые способны вскрыть массовый взлет авиации, пуски крылатых ракет на дальностях до трех тысяч километров. Таким уникальным средством является заступившая на боевое дежурство два года назад принципиально новая радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения «Контейнер». «Отдельный радиотехнический узел загоризонтного обнаружения эффективно несет круглосуточное дежурство в составе дежурных сил ВКС, ежедневно обнаруживает и сопровождает порядка 10 000 воздушных объектов. В своей зоне ответственности станция способна обнаруживать воздушные объекты различных классов - летательные аппараты, выполненные по технологии малозаметности, стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые и гиперзвуковые ракеты - над территорией стран Европейского региона, Ближнего востока, Персидского залива, над акваториями Балтийского, Черного и Средиземного морей. Получаемая информация является важной при оценке общей разведывательной обстановки», - пояснил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. Во втором эшелоне системы радиолокационной разведки действуют современные РЛС, в том числе новейшие системы. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Радиолокационный комплекс средних и больших высот «Небо-М» разных модификаций, радиолокационные станции больших, средних и малых высот. «В 2021 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений полкового и батальонного уровней, из которых свыше 20 - с выходом на полигоны Телемба и Ашулук. В ходе каждого учения - тактико-специального занятия - практически выполнялись учебно-боевые задачи по ведению радиолокационной разведки и совершению марша с использованием новых тактических приемов, выработанных при выполнении специальных задач подразделениями радиотехнических войск», - подчеркнул Шишкин. Возникновение и развитие РТВ неразрывно связаны с развитием военной авиации. Еще в Первой мировой войне с появлением авиации была создана ПВО. Интересы ПВО потребовали создания особой службы разведки воздушной обстановки, на которую возлагалось наблюдение за появлением авиации противника и оповещение войск ПВО и гражданского населения о воздушной опасности. Наиболее значимыми для РТВ стали 1980-е годы. Этот период характеризуется качественными изменениями в оснащении войск. В части поступали мощные радиолокационные комплексы и станции, вобравшие в себя лучшие достижения ученых в области радиотехники и информатики. Осваивались средства автоматизации нового поколения, существенным отличием которых от предшественников явилось значительное расширение круга решаемых задач и объема обрабатываемой информации о воздушной обстановке. С 1 августа 2015 года радиотехнические войска вошли в состав ВКС и выполняют свои задачи по предназначению. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика