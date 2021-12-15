Диетолог оценил опасность молока для здоровья

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» развеял популярный миф о вреде молока для взрослого человека. По словам эксперта, диетологическая наука говорит о том, что молоко - это хороший, полноценный продукт для питания человека в любом возрасте.

«Конечно, с известными оговорками. Если все хорошо с переносимостью лактозы. У большинства людей, особенно в европейской части России, у них с лактозой все хорошо. Все остальное в молоке вообще отлично - белок хороший, витамины есть, минералы есть, кальций», - сказал он.

Однако, отметил диетолог, еще большую пользу для человека, чем молоко, могут принести кисломолочные продукты. Как подчеркнул Гинзбург, их следует употреблять ежедневно, по одной-две порции минимум. Желательно, чтобы продукт был местного производства и с коротким сроком годности.

«Наука говорит, что с молоком у человека все хорошо... Эволюционно молоко предназначалось для питания детенышей, существ, у которых все еще слабенькое здоровье, которым нужна пища, максимально подготовленная для усвоения», - заявил диетолог.

Ранее ученые выяснили, что потребление богатых кальцием и белками молочных продуктов уменьшает число переломов и падений среди людей в домах престарелых.