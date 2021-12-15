Ночные снайперы: военнослужащие Балтфлота отработали стрельбу по мишеням в темноте

В Калининградской области снайперы из соединений и воинских частей Балтфлота отрабатывают специальные задачи в ночных условиях, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Специально для тренировки внимания для снайперов ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней. Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп.

На практике военнослужащие отрабатывают элементы ведения разведки местности и навыки быстрого ориентирования на поле боя ночью. Кроме того, руководители занятий оценивают навыки маскировки с применением подручных средств и грамотные действия при подготовке схемы путей отхода.

Отмечается, что до конца недели снайперы выполнят более десятка упражнений учебных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая мишени на дистанциях от 300 до 800 метров.

Снайперы начинают с освоения методики «Холодного выстрела» - когда первая же пуля из холодного ствола должна лечь точно в цель.

Боевые стрельбы - частое событие на полигонах ЗВО. Так, в начале декабря на них, чтобы отточить мастерство боевых действий, вышло свыше 3 000 военнослужащих гвардейской общевойсковой армии Западного округа.

Материал подготовили: Николай Баранов, Алиса Кононенко