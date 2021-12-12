Страны G7 призвали Россию к переговорам с Украиной

Представитель Госдепартамента США высокого ранга сообщила, что главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию и Украину к переговорам. Представитель Госдепа США назвала обсуждение вопросов интенсивным.

«Если они (Россия - Прим. ред.) решат не идти по этому пути, то это повлечет за собой огромные последствия и серьезные издержки, и G7 абсолютно едина в этом», - сказала дипломат.

Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала страны выступить единым фронтом. Она заявила о необходимости защищаться от растущих угроз со стороны враждебных сторон, пишет агентство Reuters.

Ранее стало известно, что ситуация на Украине становится более взрывоопасной из-за военной поддержки странами НАТО, в том числе Великобританией. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Лондоне после выступления главы британского МИД Элизабет Трасс.