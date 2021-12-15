Еврокомиссия подтвердила, что хочет запретить долгосрочные контракты на газ

Еврокомиссия предложила странам, входящим в Евросоюз, отказаться от продления действующих долгосрочных контрактов на поставку газа, а также заключения новых соглашений такого рода после 2049 года.

«Никакие долгосрочные контракты на поставку ископаемого газа не должны заключаться на срок после конца 2049 года», — говорится в проекте директивы Еврокомиссии.

В ЕК объяснили, что Европе необходимо перейти к более чистым источникам энергии. Для этого нужно разработать правила, которые позволят осуществить переход и построить необходимые рынки, сети и инфраструктуру.

Накануне о том, что ЕК готовит проект по отказу от долгосрочных контрактов на газ, писало агентство Bloomberg. В начале октября президент РФ Владимир Путин говорил, что такое решение Евросоюза было бы ошибочным. Напомним, что на сегодняшний день «Газпром», у которого есть долгосрочные контракты с несколькими странами, остается основным поставщиком газа в Евросоюз.