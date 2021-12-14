СМИ узнали о планах ЕС отказаться от долгосрочных контрактов на поставки газа
Решение принято «в рамках радикальной перестройки энергетических рынков» в связи с переходом на зеленую энергетику.
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Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, такое решение принято «в рамках радикальной перестройки энергетических рынков» в связи с переходом на зеленую энергетику.
Помимо этого, в подготовленных ЕС документах содержатся меры по усилению безопасности поставок на фоне рекордных цен и острого дефицита голубого топлива в Европе этой зимой. В частности, предложены меры по обеспечению высокого уровня заполнения хранилищ газом в начале отопительного сезона.
В материале агентства уточняется, что планы ЕС по отказу от долгосрочных контрактов расходятся с позицией России.