СМИ узнали о планах ЕС отказаться от долгосрочных контрактов на поставки газа

Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, такое решение принято «в рамках радикальной перестройки энергетических рынков» в связи с переходом на зеленую энергетику.

Помимо этого, в подготовленных ЕС документах содержатся меры по усилению безопасности поставок на фоне рекордных цен и острого дефицита голубого топлива в Европе этой зимой. В частности, предложены меры по обеспечению высокого уровня заполнения хранилищ газом в начале отопительного сезона.

В материале агентства уточняется, что планы ЕС по отказу от долгосрочных контрактов расходятся с позицией России.