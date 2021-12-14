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PR-директор Лепса сообщил о самочувствии певца

Светлана Иванова
15:27 14.12.2021
Сейчас все в порядке, певец находится дома, заверил представитель исполнителя.
PR-директор Лепса сообщил о самочувствии певца
© Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress
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Российский певец Григорий Лепс находится дома, с ним все в порядке. Об этом «Звезде» рассказал PR-директор исполнителя Владимир Урюпин. По его словам, певец является гипертоником, поэтому периодически сталкивается с недомоганием и вынужден соответствующие принимать лекарства.

«Он дома. Все в порядке, в принципе гипертоник, он всю жизнь пьет таблетки», - рассказал Урюпин.

Он добавил, что дальнейшей отмены запланированных выступлений певца не планируется.

Ранее певица Лариса Долина написала на своей странице в Instagram, что Лепс не смог выступить с ней в дуэте из-за болезни. Исполнительница пожелала коллеге скорейшего выздоровления.

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