Украина потратила почти весь закачанный летом газ

Из подземных хранилищ Украины поднят почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Об этом заявили в «Газпроме».

«Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м)», - говорится в сообщении компании в Telegram.

Снизились запасы газа и в европейских хранилищах. По данным «Газпрома», страны Европы потратили уже треть объема, закачанного летом.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах – на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня», - отметили в российской компании.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз хочет отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 2049 году. В Еврокомиссии объяснили это тем, что после 2050 года хотят перейти на «зеленую» энергетику.