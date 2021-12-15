Принц Чарльз посвятил Хэмилтона в рыцари

Семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона посвятили в рыцари. Церемония посвящения прошла в среду, 15 декабря, в Виндзорском замке. Изображение, на котором запечатлен памятный момент, опубликовал в своем Twitter королевский фотограф Доминик Липински. На кадрах видно, как принц Уэльский Чарльз держит меч у плеча спортсмена.

О присвоении Хэмилтону рыцарского звания стало известно из королевского новогоднего списка награжденных за особые заслуги, обнародованного в декабре прошлого года.

Ранее британец Хэмилтон выиграл Гран-при России «Формулы-1» и стал первым в истории турнира пилотом, взявшим первенство на 100 гонках.