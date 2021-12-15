Прорваться на АрМИ: в КФл стартовал отбор на «Военно-медицинскую эстафету» в Дагестане

В Дагестане стартовал отборочный этап соревнований для военнослужащих медицинских подразделений соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) «Военно-медицинская эстафета», сообщили в пресс-службе ЮВО.

Военных медиков ждет настоящий тест на выносливость: участники состязаний должны преодолеть полосу препятствий на время, поразить мишени из автомата Калашникова и пистолета Макарова, эвакуировать «раненых» с поля боя и оказать им первую медицинскую помощь.

Помимо этого, военнослужащим предстоит показать на маршруте с препятствиями навыки вождения специальной колесной и гусеничной медицинской техники.

Сообщается, что всего в отборочном этапе конкурса принимают участие более ста военнослужащих медицинских подразделений КФл. Команды, которые покажут наилучшие результаты, представят флотилию на окружном этапе «Военно-медицинской эстафеты».

Ранее международный этап «Военно-медицинской эстафеты» прошел в Узбекистане, на территории горного полигона Фориш в рамках конкурса АрМИ-2021.

Военным медикам надо было преодолеть заполненный водой противотанковый ров, габаритный коридор, колейный мост, змейку, траншею, холм и контрэскарп.

Материал подготовила Алиса Кононенко