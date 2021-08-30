Военные медики промчались по полигону «Военно-медицинской эстафеты» в Узбекистане

В Узбекистане, на территории горного полигона Фориш, в рамках конкурса АрМИ-2021 «Военно-медицинская эстафета» прошли соревнования по вождению спецтехники и эвакуации раненых с поля боя.

Звание лучшего водителя спецтехники заслужил в борьбе участник российской команды, военнослужащий ЮВО рядовой Алдар Арсенов.

Военным медикам надо было преодолеть заполненный водой противотанковый ров, габаритный коридор, колейный мост, змейку, траншею, холм и контрэскарп.

Помимо этого, в пешем порядке была пройдена полоса специальных навыков по оказанию помощи раненым и последующей эвакуации их с поля боя.

Военные медики останавливали кровотечение, проводили на специальном тренажере сердечно-легочную реанимацию, перетаскивали условно-раненого и накладывали первичную повязку. Также они на скорость и правильность выполнения задания надевали противогаз и внутривенно вводили растворы.

В этом году в «Военно-медицинской эстафете» участвуют Россия, Белоруссия, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан, Мьянма и Палестина.