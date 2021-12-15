Прокуратура заинтересовалась роликом с ездой на машине внутри ТЦ в Одинцово

Подмосковная прокуратура заинтересовалась появившимся в Сети видеороликом, на котором блогер разъезжает на автомобиле по торговому центру в Одинцово. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа», - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что сотрудники прокуратуры оценят законность распространения видео и в целом проведут проверку материалов на соответствие требованиям законодательства РФ.

В ведомстве также рассказали, что блогер, опубликовавший в Интернете видео, в мае 2021 года был лишен права управления транспортными средствами сроком на четыре месяца.

«Сдал водительское удостоверение лишь в августе 2021 года и до настоящего времени в органы столичной Госавтоинспекции за его получением не обращался, соответствующий экзамен не сдавал», - уточнили в прокуратуре.

Отметим, что ролик в Сети разместил известный блогер Михаил Литвин.