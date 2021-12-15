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Сенаторы одобрили законы об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии и защите накоплений

Светлана Иванова
13:54 15.12.2021
Срок дожития влияет на определение размера накопительной пенсии и корректировки ее размера.
Сенаторы одобрили законы об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии и защите накоплений
© Фото: flickr
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Совет Федерации принял закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год сроком в 264 месяца. Этот период используется при расчете ее размера. Решение принято в ходе заседания в среду, 15 декабря.

Согласно пояснительной записке, речь идет о сроке, который влияет на определение размера накопительной пенсии и корректировки ее размера.

В 2020 году этот показатель составлял 258 месяцев, теперь должен возрасти до 264 месяцев.

Период выплат накопительной пенсии базируется на необходимых статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой кабмина.

Также сенаторы одобрили закон о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков.

Согласно инициативе, если суд признает договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, то страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления, обяжут возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Сейчас ситуация другая: если пенсионные накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, вернуть гражданам доход от инвестиций практически невозможно даже после выигрыша в суде.

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