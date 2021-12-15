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Рашкин обжаловал наложенные судом на него запреты

Анна Назайкина
13:20 15.12.2021
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении парламентария уголовное дело о незаконной охоте.
Рашкин обжаловал наложенные судом на него запреты
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Защита депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина, обвиняемого по делу о незаконной охоте, подала жалобу на избрание ему меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил ТАСС его адвокат Константин Лазарев.

«Я подал жалобу по почте. Я прошу постановление Басманного районного суда об избрании в отношении Рашкина В.Ф. меры пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу отменить», - заявил юрист.

Как отметил Лазарев, депутат от КПРФ готов к сотрудничеству со следствием, он не стремится препятствовать ему. Адвокат указал на то, что Рашкину требуется пользоваться средствами связи для своевременного реагирования на обращения к нему граждан как к депутату.

В понедельник Басманный суд запретил Рашкину покидать дом в период с 23.00 до 07.00 без письменного разрешения следователя, общаться без разрешения со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и пользоваться Интернетом, а также посещать любые охотничьи угодья. Мера пресечения действительна до 13 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Валерия Рашкина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). По данной статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в конце ноября Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Депутат Госдумы обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин признался, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения.

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