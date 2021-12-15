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Профессор назвал причины вспышки неизвестной болезни, унесшей жизни почти ста человек в Африке

Светлана Иванова
12:06 15.12.2021
По мнению профессора, на распространение заболевания повлияло наводнение, которое произошло в августе 2021 года. В воде оказались нечистоты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr
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На данный момент сложно делать какие-либо предположения относительно вида неизвестной болезни, которая начала распространяться в Южном Судане. В регионе много возможных заболеваний. Об этом «Звезде» рассказал профессор кафедры инфекционных болезней тропической медицины и эпидемиологии РГМУ Александр Бронштейн. Специалист допустил, что заболевание могло начать передаваться людям в том числе от животных.

«Неизвестные - это в том смысле, что они не известны у людей, а у животных, допустим, известны... То есть от животных переходит к людям. Когда осваивают новые территории. Я хочу сказать, неизвестные у людей, а в принципе может быть все что угодно. В Южном Судане огромное количество болезней, гигантское, начиная от известных и тех, которые могут появиться», - подчеркнул Бронштейн.

Он добавил, что на вспышку болезни, безусловно, повлияло наводнение, которое произошло в августе 2021 года. Часть территории до сих пор отрезана от земли после разгула стихии.

«Наводнение, конечно, все фекалии, все туда слетело в воду, поэтому начиная от холеры и кончая чем угодно», - указал профессор.

По его словам, какие-то выводы можно сделать после исследования региона специалистами ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила целевую группу для исследования вспышки неизвестного заболевания, от которого за несколько месяцев скончались 89 граждан. Больше всего жертв зарегистрировано в штате Джонглей Южного Судана.

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