Мясников перечислил главные причины заложенности носа

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал некоторые причины, по которым может возникать заложенность в носу. Медик объяснил, что такое состояние могут вызывать не только вирусы.

В первую очередь он обратил внимание на аллергию. По словам Мясникова, от нее страдает каждый десятый человек. Кроме того, отметил врач, воспалительные процессы могут возникнуть вследствие беременности из-за изменения гормонального фона.

Как отметил врач, часто на проблемы с заложенностью жалуются пациенты, которые употребляют те или иные лекарственные препараты - гормональные, обезболивающие или антидепрессанты.

«Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. "Голубые таблетки" - классическая причина заложенности носа», - заметил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Мясников предупредил, что различные назальные капли могут не только не облегчить состояние при заложенности носа, но и при неосторожном использовании привести к осложнениям в слизистой, которые, в свою очередь, уже могут потребовать хирургического вмешательства. В целом на состояние носоглотки может оказывать влияние и повышенная кислотность, а также сниженная функция щитовидки, добавил врач.