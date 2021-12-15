Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Хранители неба: С-400 защитили Крым от налета «вражеских» бомбардировщиков

12:58 15.12.2021
В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО.
Хранители неба: С-400 защитили Крым от налета «вражеских» бомбардировщиков
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Крыму прошли тактико-специальные учения по ПВО с участием боевых расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщили в отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Условным противником выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Расчеты выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, отработали развертывание пусковых установок с ходу, а также осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке.

Также военнослужащие отработали обнаружение, сопровождение и проведение электронных пусков по контрольным целям боевыми расчетами.

Ранее расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь» на учениях в Крыму уничтожили крылатые ракеты условного противника.

С-400 «Триумф» -  российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут.

Материал подготовила Алиса Кононенко

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:24 В стране и мире
Видео
Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом в XXI веке
10:46 В стране и мире
Роспотребнадзор оценил риск проникновения неизвестной болезни из Южного Судана в РФ
10:37 В стране и мире
Видео
Подозреваемая в хищении почти 23 миллионов рублей кассир рассказала, куда дела деньги
10:15 В стране и мире
Видео
Помощник госсекретаря США Донфрид покинула МИД России
08:17 В стране и мире
Нарышкин раскрыл детали переговоров с главой ЦРУ Бернсом
Популярное
Мясников перечислил главные причины заложенности носа
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Видео
«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.