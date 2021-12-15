Хранители неба: С-400 защитили Крым от налета «вражеских» бомбардировщиков

В Крыму прошли тактико-специальные учения по ПВО с участием боевых расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщили в отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Условным противником выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Расчеты выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, отработали развертывание пусковых установок с ходу, а также осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке.

Также военнослужащие отработали обнаружение, сопровождение и проведение электронных пусков по контрольным целям боевыми расчетами.

Ранее расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь» на учениях в Крыму уничтожили крылатые ракеты условного противника.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут.

Материал подготовила Алиса Кононенко