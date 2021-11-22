«Триумфы» и «Панцири» уничтожили «крылатые ракеты» в Крыму

В Крыму расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь» на учениях уничтожили крылатые ракеты условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника. Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом с различными параметрами скорости полета и высоты, что усложняло боевым расчетам поражение объектов», - говорится в сообщении.

Расчеты ЗРК «Триумф» и ЗРПК «Панцирь» успешно выполнили поставленные задачи.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.