От тренажеров до танковых заездов: как проходят занятия в новом учебном центре ЮВО

Трудно себе представить, но там, где сейчас проходят учебные стрельбы и механики-водители оттачивают свое мастерство на танках, еще в июле было обыкновенное поле с поросшей по пояс травой. Теперь же это ультрасовременный полигон нового в Южном военном округе общевойскового учебного центра. Здесь готовят специалистов для танковых и мотострелковых подразделений.

Подготовка начинается задолго до того, как курсант сядет за рычаги боевой машины. Проходит она сначала на тренажерах в классах, оборудованных по последнему слову техники.

Все навыки, приобретенные на тренажере, танкисты уже отрабатывают на заново отстроенном танкодроме, длина которого составляет чуть более четырех с половиной километров, но при этом она полностью напичкана различного вида препятствиями. Помимо препятствий, которых на новой директрисе в учебном объекте целых десять, он еще и очень технологичен. Здесь применяют самое современное оборудование для обучения и контроля занятий.

Глаза танкодрома - телеметрическая станция слежения. Позволяет оператору отслеживать все, что делает экипаж на учебном объекте, - прохождение трассы, скорость и правильность выполнения задания. Если раньше для этого нужны были люди, которые стояли на контрольных точках, то сейчас это все происходит в режиме реального времени.

Новые технологии не только делают процесс обучения более легким для солдат, но и помогают их наставникам практически в режиме онлайн исправлять ошибки.

Уже сейчас новый учебный центр Южного военного округа готов обучать более 1 000 младших специалистов танковых и мотострелковых подразделений. Но он еще строится, в следующем году планируется возведение нового большого учебного корпуса, спортзала и даже Дома культуры. Всего же, когда эта окружная военная альма-матер заработает на полную мощь, здесь будут готовить свыше 5 000 курсантов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих