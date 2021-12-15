Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ПСБ и ТПП РФ расширят доступ малого бизнеса к проектам диверсификации ОПК

Анна Назайкина
12:24 15.12.2021
Высокотехнологичный бизнес сможет помочь предприятиям ОПК освоить и нарастить выпуск продукции гражданского назначения, считает Сергей Катырин.
ПСБ и ТПП РФ расширят доступ малого бизнеса к проектам диверсификации ОПК
© Фото: ПСБ
Читайте нас на:

ПСБ и Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут выстраивать механизмы взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями ОПК для реализации проектов диверсификации, говорится в сообщении пресс-службы банка. Соответствующий документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и президент ТПП Сергей Катырин.

Соглашение было заключено в рамках проведения собрания Совета руководителей ТПП РФ, в котором приняли участие делегаты от региональных ТПП, руководители коммерческих организаций, союзов, ассоциаций, представители Федерального собрания РФ, исполнительной власти и общественных организаций.

По мнению Катырина, инновационный и высокотехнологичный бизнес сможет помочь предприятиям ОПК освоить и нарастить выпуск продукции гражданского назначения.

«ПСБ обладает уникальными компетенциями по работе с предприятиями ОПК — банк не только комплексно обеспечивает сектор необходимыми финансовыми решениями, но и выступает интегратором взаимодействия всех участников рынка при реализации проектов диверсификации. Вместе с ТПП РФ мы поможем инновационным высокотехнологичным организациям из сегмента МСБ выстроить эффективный диалог и наладить совместную работу с предприятиями оборонного сектора и запустить успешные проекты по выпуску новой совместной продукции гражданского назначения», — утверждает председатель ПСБ Петр Фрадков.

У оборонного комплекса страны большой производственный и интеллектуальный потенциал, позволяющий решать самые амбициозные задачи, отметил Катырин.

«Освоить и нарастить выпуск продукции гражданского назначения — ключевая задача для предприятий ОПК, поставленная Президентом нашей страны. Здесь на помощь оборонке может прийти наш инновационный и высокотехнологичный бизнес. Торгово-промышленная палата России совместно с ПСБ будет работать над выстраиванием продуктивного диалога между предпринимателями и оборонными предприятиями для реализации их совместных проектов», — объяснил президент Торгово-промышленной палаты.

Предприятия ОПК реализуют масштабную программу диверсификации в рамках выполнения задачи, которая была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году. Глава государства поручил довести долю производимой гражданской продукции и товаров двойного назначения к 2025 году до 30% от общего объема производства, а к 2030 году – до 50%.

Задача выполнима при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса. ПСБ намерен способствовать трансформации идей МСБ в успешные проекты, чтобы обеспечить новое качество реализации программ диверсификации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:26 В стране и мире
Видео
Катавшегося по ТЦ на автомобиле блогера уличили в обмане
14:10 В стране и мире
Путин сообщил Си Цзиньпину, что обсудил с Байденом угрозу расширения НАТО на восток
13:18 В стране и мире
Госдума приняла закон об использовании водительских прав для идентификации личности
10:46 В стране и мире
Роспотребнадзор оценил риск проникновения неизвестной болезни из Южного Судана в РФ
10:37 В стране и мире
Видео
Подозреваемая в хищении почти 23 миллионов рублей кассир рассказала, куда дела деньги
Популярное
Мясников перечислил главные причины заложенности носа
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Видео
«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.