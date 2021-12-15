Найти и уничтожить: эксперт рассказал о преимуществах комплекса «Ответ»

Ракеты новейшего корабельного противолодочного комплекса «Ответ» действуют по принципу торпеды и способны самостоятельно находить подводные цели и уничтожать их. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, пуск осуществляется на расстояние до 40 километров, что обусловлено тактикой экипажей подлодок.

«Это дистанция сопровождения кораблей. Лодка скрытно перемещается за судном и подкрадывается на дальность пуска торпеды. Если гидроакустический комплекс корабля обнаруживает такую лодку, то не всегда удается ее поразить. Теперь это делается гораздо быстрее. Подлетное время ракет на 40 километров незначительное. Торпеда опускается в то место, где подлодка была замечена последний раз, находит ее и поражает. Комплекс предназначен для борьбы с подлодками противника, включая дизельные и атомные субмарины, которые угрожают конкретному кораблю», - рассказал Леонков.

Ранее стало известно, что фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

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