Москалькова подготовила новое обращение о замене меры пресечения Зуеву

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила ректора Шанинки Сергея Зуева, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», и подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следственного контроля о замене ему меры пресечения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.

«Сергей Зуев содержится в больнице СИЗО с 20 ноября 2021 года. Самочувствие ректора Шанинки не очень хорошее, ему необходимо постоянное медикаментозное лечение и контроль. После перенесенных трех операций и обострения гипертонической болезни он нуждается в консультациях узких специалистов гражданского профиля - сосудистого хирурга и кардиохирурга вне медицинского учреждения системы ФСИН России», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по времени встреча продолжалась примерно один час.

Зуев рассказал Москальковой, что он не имеет вопросов к условиям содержания под стражей, он также дал положительную оценку работе медиков и сотрудников следственного изолятора. Правозащитница, в свою очередь, переговорила с руководством УФСИН по Москве и его медико-санитарной части.

«С учетом состояния здоровья Сергея Эдуардовича, находящихся на его иждивении двоих несовершеннолетних детей 2007 и 2008 годов рождения, один из которых является ребенком-инвалидом (страдает аутизмом), родителей 1927 и 1937 г. р., также являющихся инвалидами, уполномоченный подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следственного контроля о замене ректору Шанинки меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщается на сайте омбудсмена.

Следствие считает, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, занимая пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с бывшим замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-заместителем генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком с целью хищения денег образовательного учреждения. Фигуранты, по версии правоохранителей, используя служебное положение, заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Министерства просвещения для их фиктивного трудоустройства. После этого они в период с 2018 по 2020 год получали зарплату, в результате чего РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.