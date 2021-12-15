Неприятный сюрприз: сибирский спецназ атаковал «врага» из гранатометов и пулеметов

Спецназ под Новосибирском устроил засаду на колонну техники условного противника. Чтобы незаметно выйти на позиции, пришлось совершить многокилометровый марш на лыжах в полной выкладке. На огневом рубеже бойцы подготовили врагу неприятный сюрприз - гранатомет АГС и крупнокалиберный пулемет «Корд».

Учебную спецоперацию продумали до мелочей. Разведку местности военнослужащие провели при помощи легких беспилотников «Тахион». Координаты целей уточнил расчет новейшего оптико-электронного комплекса «Ирония». Подобные тренировки с бойцами армейского спецназа проводят регулярно.

Ранее на полигоне под Новосибирском спецназ ЦВО отработал новую тактику. Бойцы несколькими группами атаковали условного противника с разных направлений.

«Тахион» - малый электрический беспилотный летательный аппарат. Предназначен для наблюдения, целеуказания, корректировки огня, оценки ущерба. Эффективен в проведении аэрофото- и видеосъемки на удалении. Может использоваться в качестве ретранслятора связи.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев