Помощник госсекретаря США Донфрид покинула МИД России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид покинула Министерство иностранных дел России. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды». На них видно, как вереница автомобилей со знаками дипломатического представительства и флагами Соединенных Штатов выезжает с территории министерства.

Ранее стало известно, что Донфрид прибыла в российское внешнеполитическое ведомство, где была запланирована ее встреча с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как отмечалось, главной темой для обсуждения стала ситуация на Украине.

Напомним, что переговоры между Россией и США на высшем уровне состоялись 7 декабря. Владимир Путин и Джо Байден общались в формате видеоконференции в течение двух часов.