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Помощник госсекретаря США Донфрид покинула МИД России

Анна Назайкина
10:15 15.12.2021
Как утверждается, в российском внешнеполитическом ведомстве у Карен Донфрид состоялась встреча с Сергеем Рябковым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид покинула Министерство иностранных дел России. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды». На них видно, как вереница автомобилей со знаками дипломатического представительства и флагами Соединенных Штатов выезжает с территории министерства.

Ранее стало известно, что Донфрид прибыла в российское внешнеполитическое ведомство, где была запланирована ее встреча с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как отмечалось, главной темой для обсуждения стала ситуация на Украине.

Напомним, что переговоры между Россией и США на высшем уровне состоялись 7 декабря. Владимир Путин и Джо Байден общались в формате видеоконференции в течение двух часов.

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