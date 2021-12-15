Помощник госсекретаря США Донфрид покинула МИД России
Как утверждается, в российском внешнеполитическом ведомстве у Карен Донфрид состоялась встреча с Сергеем Рябковым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид покинула Министерство иностранных дел России. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды». На них видно, как вереница автомобилей со знаками дипломатического представительства и флагами Соединенных Штатов выезжает с территории министерства.
Ранее стало известно, что Донфрид прибыла в российское внешнеполитическое ведомство, где была запланирована ее встреча с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как отмечалось, главной темой для обсуждения стала ситуация на Украине.
Напомним, что переговоры между Россией и США на высшем уровне состоялись 7 декабря. Владимир Путин и Джо Байден общались в формате видеоконференции в течение двух часов.