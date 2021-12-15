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Ученые оценили количество бессимптомных носителей COVID-19

Виктория Ивашечкина
00:55 15.12.2021
Специалисты изучили результаты 95 исследований, которые охватывают более 20 миллионов человек.
Ученые оценили количество бессимптомных носителей COVID-19
© Фото: Wang Ying globallookpress
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Ученые из Китая опубликовали в журнале JAMA Network Open статью, в которой описали результаты 95 исследований, которые касались оценки доли бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Выяснилось, что среди людей с коронавирусом таких около 40%. У двоих из пяти заразившихся коронавирусной инфкцией болезнь протекает бессимптомно. 

В обзор материала ученые включили, в частности, перекрестные и когортные исследования. В общей совокупности обзор охватывает более 29 миллионов человек.

Таким образом, суммарный процент бессимптомных инфекций среди протестированного населения составил 0,25%. Отдельно проводили анализ среди жителей домов престарелых, авиапассажиров и пассажиров круизных лайнеров, медицинских работников и пациентов больниц общего профиля, беременных женщин. Ученые из Пекинского университета выяснили, что среди тех, у кого коронавирус был подтвержден, бессимптомные носители вируса составили 40,5%.

В обзоре уточняется, что в основном эти пациенты не обращались за медицинской помощью и не могли быть обнаружены с помощью температурного скрининга. Почти всех их выявили либо при массовом тестировании в узких группах риска или при проведении контроля контактов в окружении заболевших, подчеркивают ученые.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что несколько групп коронавирусов готовы к прорыву из мира животных к людям в ближайшем времени.

Он уточнил, что возбудитель новой COVID инфекции SARS-CoV-2 - это третий за последние 20 лет коронавирус, прорвавшийся к людям. Он напомнил, что РНК-вирус SARS-CoV-1, вызывающий атипичную пневмонию, «ворвался и исчез» на 18 лет.

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