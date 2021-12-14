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Синоптики предупредили москвичей о барической «седловине»

Ян Брацкий
09:07 14.12.2021
На этом фоне атмосферное давление будет падать, а температура останется в районе -1 градуса.
Синоптики предупредили москвичей о барической «седловине»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Столичный регион во вторник, 14 декабря, окажется в так называемой барической седловине - области между двумя антициклонами, расположенными в шахматном порядке. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и Московской области.

На фоне этого температура в столичном регионе будет колебаться в районе -1 градуса, прогнозируются гололедица, ожидается облачная погода, без существенных осадков.

«Под влиянием западного циклона пик похолодания в столичном регионе сменится резким потеплением, и в течение суток температура практически не будет отличаться», - приводит «Российская газета» сообщение Метеобюро.

Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и к середине дня составит 756 мм рт. ст.

Подобные перемены в погоде могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. У пациентов с хроническими заболеваниями могут обостриться недуги сосудов и органов дыхания. В ближайшие дни таким людям рекомендовано вести спокойный образ жизни, избегать стрессов и физических нагрузок, соблюдать диету и контролировать своей состояние при помощи медикаментов.

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