Врач рассказала, как пережить скачки атмосферного давления

Аномально низкое атмосферное давление, которое сегодня было зафиксировано в Москве, отрицательно сказывается на здоровье многих людей. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова. Страдающим от скачков давления она рекомендовала простые способы прийти в себя.

«Насыпаем в банку свежий кофе. Даже если его нельзя пить, то можно просто понюхать. Утром открываем баночку и вдыхаем аромат. Никакого отрицательного действия на давление это не оказывает, но бодрит. Любые цитрусовые нас разбудят, как и имбирь, можно маринованный, а можно свежий. Гвоздика, корица, мускатный орех - можно понюхать», - посоветовала Белоусова.

Благотворное влияние на организм окажет маленькая чашка крепкого черного или зеленого чая, отметила эксперт.

«А вот на растворимый кофе лучше не налегать, можем поднять себе давление и повредить сосуды. Обязательно вечером перед сном на ужин съедаем кисломолочные продукты. Это кефир, творог, ряженка, простокваша. Немного, но регулярно», - напомнила диетолог.

Не стоит забывать и о прогулках, уточнила Белоусова. При этом, не обязательно наматывать многокилометровые круги в городских парках или на беговой дорожке.

«Вокруг дома пройтись два-три раза, даже в дождь и снег. Если есть собака - замечательно, если нет, то с соседом или с соседкой. Свежим воздухом подышать, это помогает. Ситуация с погодой и с сосудами очень серьезная. Ее надо выправлять», - констатировала врач-терапевт.

В последний день уходящей осени в Москве был зарегистрирован рекорд низкого атмосферного давления - оно составило около 711 миллиметров ртутного столба. Синоптики уточнили, что к вечеру оно начнет расти и достигнет отметки в 718 миллиметров.