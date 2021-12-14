Силы ЧФ приступили к контролю за действиями фрегата «Овернь» ВМС Франции
Зашедшее в Черное море иностранное военное судно вооружено управляемыми ракетами.
© Фото: U.S. Navy Mass Communication Specialist 2nd Class Elesia K. Patten
В акваторию Черного моря зашел вооруженный управляемыми ракетами фрегат ВМС Франции «Овернь». Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Действия иностранного судна контролируются военнослужащими Черноморского флота России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», - сказано в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик в небе над Черным морем. Нарушения границы РФ при этом допущено не было.
Материал подготовил Роман Захаров