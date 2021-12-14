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Силы ЧФ приступили к контролю за действиями фрегата «Овернь» ВМС Франции

09:53 14.12.2021
Зашедшее в Черное море иностранное военное судно вооружено управляемыми ракетами.
Силы ЧФ приступили к контролю за действиями фрегата «Овернь» ВМС Франции
© Фото: U.S. Navy Mass Communication Specialist 2nd Class Elesia K. Patten
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В акваторию Черного моря зашел вооруженный управляемыми ракетами фрегат ВМС Франции «Овернь». Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Действия иностранного судна контролируются военнослужащими Черноморского флота России. 

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», - сказано в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик в небе над Черным морем. Нарушения границы РФ при этом допущено не было. 

Материал подготовил Роман Захаров 

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