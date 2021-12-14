Индекс Мосбиржи упал ниже 3 400 пунктов впервые с февраля

Российский рынок акций продолжил падение: индекс Мосбиржи на открытии торгов во вторник, 14 декабря, снижался более чем на 6%, до 3 350 пунктов. Последний раз этот показатель опускался ниже 3 400 пунктов в феврале. Позже 08.16 индекс составил 3 516,16 пункта, вернувшись более чем на 170 пунктов.

В ходе торгов растет доллар: американская валюта поднялась на 0,04%, до 73,53 руб. Европейская валюта, наоборот, снижается на 0,05%, до 82,8 руб.

Накануне индекс Мосбиржи также падал. К 21.50 мск показатель снизился на 4%, опустившись ниже 3 700 пунктов впервые с июля. Причем в первой половине дня рынок акций демонстрировал позитивную динамику.