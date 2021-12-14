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Индекс Мосбиржи упал ниже 3 400 пунктов впервые с февраля

Светлана Иванова
09:49 14.12.2021
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снижался более чем на 6%, до 3 350 пунктов.
Индекс Мосбиржи упал ниже 3 400 пунктов впервые с февраля
© Фото: Anton Belitsky, GlobalLookPress
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Российский рынок акций продолжил падение: индекс Мосбиржи на открытии торгов во вторник, 14 декабря, снижался более чем на 6%, до 3 350 пунктов. Последний раз этот показатель опускался ниже 3 400 пунктов в феврале. Позже 08.16 индекс составил 3 516,16 пункта, вернувшись более чем на 170 пунктов.

В ходе торгов растет доллар: американская валюта поднялась на 0,04%, до 73,53 руб. Европейская валюта, наоборот, снижается на 0,05%, до 82,8 руб.

Накануне индекс Мосбиржи также падал. К 21.50 мск показатель снизился на 4%, опустившись ниже 3 700 пунктов впервые с июля. Причем в первой половине дня рынок акций демонстрировал позитивную динамику.

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