Курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года

Курсы европейской валюты и доллара США активно снижаются на «Московской бирже». Как сообщил «Интерфакс», вечером 25 октября на торгах курс евро опустился ниже 81 рубля.

Такой отметки валюта стран ЕС впервые достигла с 21 июля 2020 года. Таким образом, ее цена составила 80,98 рублей, что на 89 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Доллар сегодня торгуется ниже 70 рублей. Его стоимость составила 69,755 рублей, подешевев на 58,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($ 0,55 и EUR 0,45) уменьшилась на 72,09 копейки, опустившись до 74,81 рубля.