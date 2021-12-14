Замминистра обороны Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на авиационном заводе имени Чкалова

В ходе рабочей поездки в Новосибирск заместитель министра обороны России Алексей Криворучко проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на авиационном заводе имени В.П.Чкалова .

На предприятии Алексей Криворучко проконтролировал выкатку первого летного образца БпЛА С-70 «Охотник», а также проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра.

«Выкатка БпЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», - сказал заместитель главы военного ведомства.

Криворучко добавил, что БпЛА С-70 «Охотник» является высокоинтеллектуалной системой и способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации. В дроне сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги.

Заместитель министра также провел совещание с руководством ПАО «НАЗ имени В.П.Чкалова» и обсудил ход выполнения гособоронзаказа и исполнение госконтрактов.

«Производить БпЛА данного класса способны только страны с развитой авиационной промышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний. А также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования. Беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно "собрать" из комплектующих изделий доступных на рынке как, скажем, ряд зарубежных аналогов», - подчеркнул Алексей Криворучко.

Ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов