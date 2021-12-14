«Со своим видением»: актер Крюков рассказал о работе с режиссером Соловьевым

Режиссер Сергей Соловьев обладал уникальным даром снимать особенное кино и всегда оставался актуальным. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал актер Константин Крюков, которому довелось сниматься в картинах мэтра.

«Для меня он один из самых самобытных режиссеров нашего кино. Он человек, у которого я лично многому научился, который все время был на самом актуальном уровне понимания современности. Он любил молодость и много об этом снимал и всегда рассказывал, что кино должно происходить из воздуха. Если оно течет, как воздух - это хорошо. Если возникают трудности и процесс становится бытовым - это не то кино, о котором он говорит», - сказал Крюков.

Режиссер Сергей Соловьев обладал возможностью сохранять себя и делать только то кино, которое ему нравится, добавил актер. Для этого у него были свои особые приемы.

«Он мог поехать на школьный выпускной, чтобы понимать, как его снимать. Никто его не смущал. Кинематографистом он был 24 часа в сутки и режиссером со своим видением. У него был фантастический юмор, он очень тонко чувствовал. Мне кажется, мы очень многое потеряли, потому что даже в таком взрослом возрасте он видел современность молодых людей более адекватно, чем сама молодежь. Он чувствовал время и людей», - считает актер Крюков.

Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Сообщается, что причиной смерти режиссера стал сердечный приступ. Зрителям хорошо знакомы его картины: «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза - эмблема печали, красная роза – эмблема любви» и «Дом под звездным небом».