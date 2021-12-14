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Аномальные снегопады засыпали Москву и Петербург

Ян Брацкий
06:56 14.12.2021
С момента начала снегопада, в столице выпала месячная норма осадков и намело 10-сантиметровые сугробы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Москву засыпает снегом и по прогнозам синоптиков, он будет идти весь день. Центр организации движения (ЦОД) рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. Особенно это касается самого напряженного - утреннего часа пик и всего дня, когда будет работать спецтехника.

В некоторых районах столицы она уже приступила к очистке. По прогнозу, к утру наметет почти 10 сантиметров снега. В МЧС предупреждают об утреннем тумане и плохой видимости при гололедице и просят быть острожными.

Осторожность сейчас не помешает и жителям Северной столицы. Снег там не прекращается уже несколько дней и коммунальщики попросту не успевают его убирать. Наблюдаются перебои и в работе общественного транспорта, одну из маршруток пришлось выталкивать пассажирам.

Синоптики говорят, что уже выпала месячная норма осадков. При этом они отмечают, что температура в Центральной России сейчас немного выше климатической нормы. И дальше с каждым днем будет только теплеть, а в середине недели нас ждут даже плюсовые значения.

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