Москвичам во вторник посоветовали не ездить на автомобиле из-за снегопада

Во вторник, 14 декабря, в Москве ожидается снегопад. В связи с этим Центр организации дорожного движения рекомендует водителям отказаться от поездок на автомобиле.

«На дорогах большое количество снега, что сильно будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения», - говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

Власти призвали москвичей пользоваться городским транспортом, особенно в утренние и вечерние часы пик.

В дептрансе уточнили, что общественный транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.

Ранее синоптики предупредили, что в Москву на этой неделе придет «погодный сэндвич».