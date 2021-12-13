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Ученые из Томска создали уникальное покрытие для защиты металлов в воде

Ян Брацкий
06:54 13.12.2021
Уникальное покрытие может использоваться в судостроении и для адресной доставки медикаментов в ткани организма.
Ученые из Томска создали уникальное покрытие для защиты металлов в воде
© Фото: USC Press Service via Globallookpress.com
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Ученые Томского политехнического университета (ТПУ), совместно с зарубежными коллегами, разработали уникальное покрытие, которое в 100 раз снижает скорость «обрастания» металлов в воде и других биологических средах. Открытие позволит усовершенствовать медицинские импланты и морские суда.

Раньше для решения подобных проблем использовали диоксид титана, но, по мнению ученых ТПУ, это слишком дорогой и малоэффективный способ. В научной статье для журнала Applied Surface Science сказано, что новое покрытие ориентировано на борьбу с патогенной микрофлорой на поверхности медицинских имплантов, но может применяться и для любых других изделий.

«Мы "сшили" катионами мягкие объемные альгинатные пленки, получаемые из бурых водорослей Phaeophyceae, с кальцием и медью в различных пропорциях и исследовали влияние прочностных свойств пленок и их смачиваемости водой и маслом на количество осевших микроскопических форм жизни», - рассказал РИА Новости доцент Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Сергей Твердохлебов.

Подобная структура, объяснил он, препятствует прикреплению бактерий, водорослей и других организмов, для которых покрытие токсично. В дальнейшей перспективе, подобное покрытие можно будет использовать в судостроении и для адресной доставки медикаментов, «пришивая» их к поверхности импланта.

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