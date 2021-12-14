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В Минэнерго предложили отменить запрет на торговлю алкоголем на АЗС

Ян Брацкий
06:17 14.12.2021
Реализация идеи Минэнерго может принести АЗС дополнительные 30-40 копеек с каждого литра топлива.
В Минэнерго предложили отменить запрет на торговлю алкоголем на АЗС
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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В Минэнерго России предложили снять запрет на торговлю слабоалкогольными напитками на автомобильных заправках. В своем докладе ведомство отмечает, что подобные меры помогут улучшить маржинальность АЗС на фоне резкого подорожания топлива на два рубля в начале следующего года.

Согласно расчетам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, которые приводят «Известия», реализация идеи Минэнерго может принести АЗС дополнительные 30-40 копеек с каждого литра бензина.

Ограничения на торговлю пивом в России были введены в 2011 году, когда напиток приравняли к алкоголю. В частности, пиво запретили продавать  в общественном транспорте, на остановка и на АЗС.

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