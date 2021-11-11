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В Росстандарте сообщили процент поддельного бензина на АЗС

Алексей Курильченко
16:22 11.11.2021
Даже выявляемый суррогат стал гораздо более качественным, чем в предыдущие годы.
В Росстандарте сообщили процент поддельного бензина на АЗС
© Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
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Нарушения качества топлива на сегодняшний день выявлены примерно на 6,5-7,5% АЗС России. Об этом сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов на форуме «Всемирный день качества в России». При этом чаще всего на заправках выявляют дизельный суррогат.

«Если брать 2015 год, то тогда нарушала каждая пятая АЗС. Потом пошло сначала резкое, а потом и постепенное снижение. Сегодня мы находим нарушения на порядка 6,5-7,5% АЗС. В основном это касается дизельного топлива. Порядка 15% нарушений находим, как говорится, в дизельных пистолетах. По бензину не так много нарушений - 1-3%», - цитирует ТАСС слова Кулешова.

По мнению замглавы Росстандарта, в будущем доля фальсификата на рынке топлива будет стремиться к нулю. Кулешов также отметил, что выявляемый суррогат стал выгодно отличаться по качеству.

«Сейчас даже если мы и находим нарушение, то это либо относительно незначительное превышение серы, в несколько раз. При норме в 10 миллиграмм на килограмм мы находим сейчас 50-70, раньше же это были тысячи миллиграмм на килограмм. То есть даже суррогатное топливо стало более экологичным», - отметил представитель ведомства.

Ранее в Минэнерго сообщили о том, что в России удалось предотвратить подорожание бензина на 15 рублей. Этого удалось добиться благодаря демпфирующему механизму.

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