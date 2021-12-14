Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить армию Литвы

США продолжит работать вместе с Литвой и поможет ей укрепить вооруженные силы государства. Страна размещает у себя представителей российской и белорусской оппозиции, следовательно, она является «маяком демократии». С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Он отметил солидарность американской стороны с Литвой, а также признался, что ему приятно сотрудничать с этой страной.

«Мы подпишем взаимное соглашение об оборонных закупках между нашими странами, чтобы улучшить условия для приобретения оборонных средств и повысить взаимодействие между нашими вооруженными силами», – говорится в опубликованном на сайте Пентагона заявлении.

В качестве «вызов», с которыми, по мнению главы оборонного ведомства США, приходится сталкиваться Литве, Остин перечислил миграционный кризис на границе Белоруссии, российскую «гибридную кампанию», а также усиливающееся «давление» Китая. Он подчеркнул, что страна не сталкивается с этими проблемами в одиночку.

Ранее сообщалось, что Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за того, что Китай заблокировал грузы страны.