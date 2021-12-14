Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить армию Литвы

Майя Мусиенко
05:03 14.12.2021
Руководитель ведомства подчеркнул, что страны продолжат совместную работу.
Глава Пентагона заявил, что США помогут укрепить армию Литвы
© Фото: World Armies, flickr
Читайте нас на:

США продолжит работать вместе с Литвой и поможет ей укрепить вооруженные силы государства. Страна размещает у себя представителей российской и белорусской оппозиции, следовательно, она является «маяком демократии». С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Он отметил солидарность американской стороны с Литвой, а также признался, что ему приятно сотрудничать с этой страной.

«Мы подпишем взаимное соглашение об оборонных закупках между нашими странами, чтобы улучшить условия для приобретения оборонных средств и повысить взаимодействие между нашими вооруженными силами»,  – говорится в опубликованном на сайте Пентагона заявлении.

В качестве «вызов», с которыми, по мнению главы оборонного ведомства США, приходится сталкиваться Литве, Остин перечислил миграционный кризис на границе Белоруссии, российскую «гибридную кампанию», а также усиливающееся «давление» Китая. Он подчеркнул, что страна не сталкивается с этими проблемами в одиночку.

Ранее сообщалось, что Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за того, что Китай заблокировал грузы страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.