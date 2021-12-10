В Минстрое предложили штрафовать за «теневую» аренду жилья

Российский Минстрой разработал законопроект по снижению количества «теневых» сделок по аренде недвижимости. Согласно инициативе, в России будет создана специальная государственная информсистема (ГИС), в которой арендодатели будут регистрировать все договоры по сдаче жилья, апартаментов и машино-мест в аренду. При отсутствии регистрации гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, а компаниям - до 50 тысяч.

«В документе говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машино-мест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты. Основная цель будущей ГИС - обеление рынка и защита интересов нанимателей», - сообщает «Коммерсантъ».

Ранее общественный совет при Минстрое предложил ввести уголовное и административное наказание за производство и продажу строительного фальсификата. При этом в законодательство следует ввести общее определение фальсифицированной промышленной продукции.