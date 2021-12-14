Россияне смогут сами выбирать страховую компанию при оформлении кредита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла изменения в проект постановления российского правительства, согласно которым граждане смогут при оформлении кредита сами выбирать страховую компанию. Утверждается, что россияне смогут менять ее без ухудшения условий уже после заключения сделки о займе. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание пишет, что в ФАС подтвердили внесенные изменения. Как говорится в статье издания, банки должны будут уведомлять о том, какие страховые организации подходят для заключения займа и какой рейтинг компании считается минимально допустимым.

Утверждается, что клиентов будут информировать об изменении процентной ставки по кредиту, ухудшении других условий в том случае, если страховая компания не будет соответствовать требованиям кредитной организации. Кроме того, при рефинансировании кредита клиентам не придется покупать новый полис, если рейтинг страховой компании окажется достаточно высоким.

Уточняется, что кредитные организации не смогут устанавливать более низкую ставку для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании. Это будет происходить, если те же условия не распространятся на другие соответствующие требованиям по рейтингу организации.

Издание, ссылаясь на ФАС, отмечает, что соответствующие нововведения исключат навязывание банкам конкретных страховых компаний для покупки полиса и предоставление неточной информации о возможности заключить договор с другими.

Ранее сообщалось, что в соответствии с новым законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, Центробанк получил право ставить ограничение на выдачу кредитов. Такая мера была введена с целью замедления процесса роста необеспеченного потребительского кредитования.

Нововведение предполагает, что Банк России сможет прямо ограничивать максимальную долю конкретного вида кредитов в общем количестве определенных займов, которые предоставляет банк или иная организация в течение квартала. Производить выбор будет совет директоров ЦБ.