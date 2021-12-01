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Диетолог рассказала об опасности «зеленой пищи» после COVID-19

Роман Захаров
04:42 01.12.2021
Специалист Татьяна Залетова не рекомендовала употреблять в пищу петрушку и укроп после коронавирусной инфекции.
Диетолог рассказала об опасности «зеленой пищи» после COVID-19
© Фото: flickr
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Одним из последствий коронавируса является повышение риска возникновения тромбов, а неправильное питание может лишь усугубить ситуацию. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова. При этом специалист назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона, чтобы уменьшить опасность.

Она напомнила, что пациентам, переболевшим COVID-19, часто назначают разжижающие кровь препараты, или антикоагулянты. При этом, предупредила Залетова, некоторые продукты питания могут ослаблять действие таких лекарств.

«Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарин. Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе. Укроп и петрушку часто используют, поэтому мы на них особо обращаем внимание», - объяснила диетолог в беседе с радио Sputnik.

Эксперт добавила, что даже если перенесшему коронавирус пациенту врач не назначил разжижающий кровь препарат, ему все равно не стоит злоупотреблять «зеленой пищей».

«Теоретически, если вы съели три килограмма зеленых овощей, то кровь будет быстрее сворачиваться, что даст склонность к образованию тромбов, за это и отвечает витамин K. При риске образования тромбов рацион не должен состоять из всего зеленого», - сообщила Татьяна Залетова.

Врач также посоветовала с осторожностью относиться к зеленым овощам людям, принимающим повышающие свертываемость крови препараты.

Ранее врач и нутрициолог Мария Тихомирова перечислила полезные и вредные свойства лука. Она напомнила, что этот овощ, благодаря содержанию серы в составе, помогает при дезинтоксикации, обладает антибактериальными и противовирусными эффектами. Содержащийся в нем антиоксидант кверцетин полезен при раке и аллергии, однако при язве желудка и двенадцатиперстной кишки употреблять лук, по словам специалиста, следует с осторожностью.

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