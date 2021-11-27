Нутрициолог перечислила полезные и вредные свойства лука

Лук обладает многими полезными свойствами, однако при наличии некоторых проблем со здоровьем употребление этого овоща стоит ограничить. Об этом рассказала врач и нутрициолог Мария Тихомирова.

Так, лук помогает при дезинтоксикации благодаря содержанию серы в составе, обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, указала специалист.

«Также лук — неплохой источник витамина С и других витаминов и минералов. Он стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость», — приводит слова Тихомировой РИА Новости.

Нутрициолог добавила, что содержащийся в овоще антиоксидант кверцетин полезен при раке и аллергии, однако при язве желудка и двенадцатиперстной кишки употреблять лук следует с осторожностью.