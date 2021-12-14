Более тысячи танкистов ЮВО приняли участие в боевых стрельбах под Ростовом
В полевых условиях военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке с применением АК-74М, ручных и автоматических гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Ростовской области на полигоне Кадамовский боевыми стрельбами отделений завершился этап подготовки и слаживания мотострелковых отделений 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе округа.
Более 100 экипажей боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных 100-мм орудиями, выполнили упражнения боевых стрельб как с коротких остановок, так и в движении на дистанциях до 1 тыс. м. В полевых условиях мотострелки выполнили нормативы по огневой подготовке с применением штатного стрелкового вооружения – автоматов АК-74М, ручных и автоматических гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя».
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