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Более тысячи танкистов ЮВО приняли участие в боевых стрельбах под Ростовом

04:00 14.12.2021
В полевых условиях военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке с применением АК-74М, ручных и автоматических гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ростовской области на полигоне Кадамовский боевыми стрельбами отделений завершился этап подготовки и слаживания мотострелковых отделений 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Более 100 экипажей боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных 100-мм орудиями, выполнили упражнения боевых стрельб как с коротких остановок, так и в движении на дистанциях до 1 тыс. м. В полевых условиях мотострелки выполнили нормативы по огневой подготовке с применением штатного стрелкового вооружения – автоматов АК-74М, ручных и автоматических гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Помимо этого, на занятиях по тактике личный состав мотострелковых подразделений оборудовал фортификационные сооружения в условиях оборонительного боя, а также освоил навыки маскировки огневых позиций.

В составе подразделений военнослужащие выполнили нормативы по посадке на боевые машины, отработали порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым на поле боя.

На занятиях по боевому слаживанию мотострелковых отделений воинских частей соединения ЮВО было задействовано более одной тысячи военнослужащих.

Несколькими днями ранее более 500 танковых экипажей выполнили первые боевые стрельбы в новом учебном году из Т-72Б3 и Т-90А.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 000 метров.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.

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