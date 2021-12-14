Более тысячи танкистов ЮВО приняли участие в боевых стрельбах под Ростовом

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Помимо этого, на занятиях по тактике личный состав мотострелковых подразделений оборудовал фортификационные сооружения в условиях оборонительного боя, а также освоил навыки маскировки огневых позиций.

В составе подразделений военнослужащие выполнили нормативы по посадке на боевые машины, отработали порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым на поле боя.

На занятиях по боевому слаживанию мотострелковых отделений воинских частей соединения ЮВО было задействовано более одной тысячи военнослужащих.

Несколькими днями ранее более 500 танковых экипажей выполнили первые боевые стрельбы в новом учебном году из Т-72Б3 и Т-90А.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 000 метров.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.