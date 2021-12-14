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Врач рассказала, для кого опасны ананасы

Майя Мусиенко
03:12 14.12.2021
По словам специалиста, есть две категории людей, которым следует отказаться от этих фруктов.
Врач рассказала, для кого опасны ананасы
© Фото: pixabay
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Людям с повышенной кислотностью желудка не стоит злоупотреблять ананасами. Дело в том, что эти фрукты содержат органические кислоты, которые способны раздражать слизистую оболочку. В период обострения заболеваний ЖКТ есть ананасы строго противопоказано. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Вторым противопоказанием, по словам специалиста, является аллергическая реакция.

«Ананас – это, конечно, экзотика. Поэтому взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям нужно есть его с осторожностью», – пояснила диетолог в беседе с «Москвой 24».

Она подчеркнула, что рекомендуемая порция фрукта составляет 100 граммов для взрослого человека и 50 – для ребенка.

Кроме того, врач напомнила и о пользе ананаса, который содержит важные для иммунитета и нервной системы витамины C и B, а также богат клетчаткой, необходимой для очищения организма. Помимо прочего, фрукт полезен для профилактики атеросклероза, поскольку разжижает кровь и препятствует образованию тромбов, заключила эксперт.

Ранее американский диетолог Лиза Московиц назвала полезную и простую привычку для людей, сидящих на диете.

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