Врач рассказала, для кого опасны ананасы

Людям с повышенной кислотностью желудка не стоит злоупотреблять ананасами. Дело в том, что эти фрукты содержат органические кислоты, которые способны раздражать слизистую оболочку. В период обострения заболеваний ЖКТ есть ананасы строго противопоказано. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Вторым противопоказанием, по словам специалиста, является аллергическая реакция.

«Ананас – это, конечно, экзотика. Поэтому взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям нужно есть его с осторожностью», – пояснила диетолог в беседе с «Москвой 24».

Она подчеркнула, что рекомендуемая порция фрукта составляет 100 граммов для взрослого человека и 50 – для ребенка.

Кроме того, врач напомнила и о пользе ананаса, который содержит важные для иммунитета и нервной системы витамины C и B, а также богат клетчаткой, необходимой для очищения организма. Помимо прочего, фрукт полезен для профилактики атеросклероза, поскольку разжижает кровь и препятствует образованию тромбов, заключила эксперт.

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