Юрист рассказал, за что могут пожизненно лишить прав

Юрист Анатолий Миронов рассказал, что законодательство РФ не предусматривает санкции в виде пожизненного лишения водительских прав управления транспортом. При этом кроме юридического аспекта существует и медицинский критерий, допускающий это. По его словам, иногда случается так, что человек сам создает ситуацию, когда сроки лишения права управлять транспортом растягиваются многократно.

«Самый распространенный пример увеличения — нарушение со стороны виновного порядка исполнения наказания», - подчеркнул юрист в интервью агентству «Прайм».

По словам Миронова, максимальный срок лишения водительских прав, предусмотренный законом, составляет шесть лет. Но водитель может лишиться прав из-за различных физиологических или психических расстройств. Как объяснил юрист, в таких случаях определить точный срок лишений прав сложно. Эксперт отметил, что лишение прав по состоянию здоровья может быть и пожизненным.

Юрист рассказал о том, чтобы избежать подобного сценария, нужно помнить о сложении сроков административного наказания. Таким образом можно увеличить срок лишения водительских прав «в десятки раз».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы направят на заключение в правительство РФ законопроект, устанавливающий штраф за агрессивное вождение. Отмечается, что административное наказание будет в размере пяти тысяч рублей.

Согласно документу, агрессивным предлагают считать вождение, «совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий».