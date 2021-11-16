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Рогозин провел переговоры с главой НАСА

Марина Крижановская
21:04 16.11.2021
Стороны пришли к выводу, что и дальше будут совместными усилиями обеспечивать безопасность МКС.
Рогозин провел переговоры с главой НАСА
© Фото: Роскосмос
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Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с главой американского управления по аэронавтике НАСА Биллом Нельсоном. Стороны пришли к выводу, что и дальше будут совместными усилиями обеспечивать безопасность МКС.

«В 19.00 по московскому времени провел по телефону обстоятельный разговор с главой администрации NASA сенатором Биллом Нельсоном… Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Руководитель Роскосмоса также добавил, что в скором времени надеется увидеть Билла Нельсона в Москве. Сам Рогозин посетить США не может по «известным причинам».

Ранее МКС столкнулась с угрозой столкновения с космическим мусором. Позже ситуация нормализовалась. После чего США обвинили Россию в том, что она якобы провела испытание противоспутниковой ракеты, сбив советский спутник. Это утверждение было опровергнуто российской стороной.

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