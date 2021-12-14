Опубликованы новые кадры с места падения ребенка из окна частного садика в Москве

Телеканал «Звезда» публикует новые кадры с места падения ребенка из окна частного детского садика. Трагедия произошла на Донбасской улице на юге Москвы.

На кадрах можно увидеть сотрудников полиции и неравнодушных соседей. Известно, что по факту произошедшего организована прокурорская проверка.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, женщина, которая присматривала за детьми, находилась на кухне, а 5-летний мальчик вышел на балкон и упал. Его госпитализировали. О состоянии ребенка не сообщается.

Всего на момент происшествия в трехкомнатной квартире находились шесть малолетних и один взрослый. Как рассказала «Звезде» женщина, проживающая в этом доме, «садик» обходился родителям дешевле.